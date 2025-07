Caldo record, previsti picchi di 47 gradi al Sud

Temperature record e rischio incendi: la terza ondata di calore tiene in scacco gran parte del Centro Sud. Nella morsa dell'afa restano soprattutto Sicilia, Calabria e Puglia, dove si potrebbero registrare nuovi picchi di caldo record. Sono previsti 44 gradi a Catania, 42 a Crotone, 40 a Reggio Calabria e 39 a Lecce e Messina. Ma soprattutto nell'entroterra siciliano, avvertono gli esperti, sarà possibile toccare picchi di 45-47 gradi. In queste zone la Protezione civile ha diramato un'allerta rossa, per la salute delle persone più fragili.