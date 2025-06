Caldo in aumento fino a sabato: 39 gradi in Sardegna, bollini rossi in 3 città

Il caldo è in forte aumento su tutta Italia e sabato sarà la giornata più torrida, con 39 gradi previsti in Sardegna e picchi di 37 a Cosenza e Firenze. Scattano i bollini rossi del Ministero della Salute: domani a rischio massimo Bolzano, Campobasso e Perugia, mentre otto città entrano in allerta arancione. Intanto, l’Organizzazione Mondiale della Sanità istituisce una commissione pan-europea sul clima e la salute, dopo che tra il 2022 e il 2023 sono stati registrati circa 100mila decessi legati al caldo in 35 Paesi europei.