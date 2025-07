Tre operai sono morti a causa di un incidente sul lavoro che si è verificato questa mattina in via San Giacomo dei Capri, zona Vomero, a Napoli. I 3 sono caduti da un ponteggio a causa di un incidente a un montacarichi mentre eseguivano alcuni lavori di ristrutturazione in un edificio di 6 piani. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area.