Cacio e pepe, la ricetta della Bbc è con burro e parmigiano: l'Italia chiede la correzione

Prima il burro, poi il parmigiano, la ricetta perfetta... per l'incidente diplomatico. L'ennesimo, ancora una volta sulla cacio e pepe, proposta all'estero in modo sbagliato. Stavolta siamo in Inghilterra, dove la Bbc - la più autorevole emittente pubblica al mondo - dà una ricetta, spacciandola per l'originale, con burro e parmigiano. Da Roma, Confesercenti ha chiesto l'immediata correzione. "Siamo basiti" è stat o il commento, lo stesso di tanti romani