Buddusò (Sassari),"soccorritore del 118 freddato a colpi di pistola

Marco Pusceddu, 51 anni, residente a Cagliari ma originario di Portoscuso, è stato ucciso mentre si trovava nella sede dell'associazione del 118 Intervol a Buddusò, nel nord Sardegna, dove prestava servizio come soccorritore. Un uomo, entrato in sede, ha chiesto esplicitamente della vittima, ha sparato 4-5 colpi di pistola da distanza ravvicinata, per poi fuggire a piedi. Per Pusceddu non c'è stato nulla da fare.