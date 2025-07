Broker della cocaina estradato dalla Spagna

È stato estradato dalla Spagna e si trova adesso in Italia Matteo Costanza, di 52 anni, originario di Triggiano, in provincia di Bari ma da tempo residente e Maiorca, ricercato nell'ambito dell'inchiesta "Millennium", coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, che nello scorso mese di maggio ha portato all'esecuzione da parte dei carabinieri di 97 misure cautelari. Su Costanza, accusato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip distrettuale di Reggio Calabria, Francesca Mesto. Secondo quanto é emerso dalle indagini, Costanza sarebbe stato uno dei broker del narcotraffico internazionale stroncato con l'operazione condotta dai carabinieri. In particolare, è considerato il referente in Spagna della cosca Barbaro "Castani" di Platì. Titolare di un'azienda a Malaga specializzata nel commercio di autovetture, Costanza, attraverso la corruzione di funzionari doganali, sarebbe riuscito a gestire l'importazione in Europa di consistenti carichi di cocaina provenienti dal Sudamerica. Sulla base delle informazioni fornite dal Nucleo investigativo di Reggio Calabria dei carabinieri, l'unità I-CAN (Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta) ha avviato le interlocuzioni info-operative con le autorità internazionali. Nel momento in cui Costanza è stato localizzato a Maiorca, è stata richiesta la collaborazione della polizia spagnola, che lo ha arrestato.