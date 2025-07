Brescia, permessi non sufficienti per controlli post tumore: "Ti mettono davanti a una scelta obbligatoria, lavoro o salute"

"Ti mettono davanti a una scelta obbligatoria: lavoro o salute, ma le due cose devono andare di pari passo". Alessia Fucarino, 24 anni, ha combattuto fin da bambina contro un tumore, oltre ad avere una rara sindrome genetica e a non vederci da un occhio. Una vita in salita e solo 18 ore di permesso per assentarsi dal lavoro e andare alle visite di controllo. Le uniche che lo Stato concede in questi casi.



Alessia ha lanciato una petizione che ha già superato le 22mila firme. Vuol dar voce a chi si trova in una situazione simile, compresi tanti genitori che, per seguire i figli malati, devono scegliere tra lavorare o assisterli.