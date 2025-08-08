Botulino, due vittime e diversi intossicati

Il batterio del botulino negli alimenti ha fatto due vittime, una 38enne in Sardegna e un turista napoletano 52enne in Calabria, oltre a diversi intossicati. Nelle due regioni sono scattati i protocolli del ministero della Salute. La donna aveva mangiato guacamole in un chiosco nel cagliaritano. A Diamante, nel Cosentino, sotto accusa i panini comprati in un truck food dall'uomo e da altre 12 persone, finite in ospedale, 9 delle quali in terapia intensiva.