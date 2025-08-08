Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
in calabria e Sardegna

Botulino, due vittime e diversi intossicati

Nelle due regioni sono scattati i protocolli del ministero della Salute

di Massimiliano Di Dio
08 Ago 2025 - 19:08
01:34 

Il batterio del botulino negli alimenti ha fatto due vittime, una 38enne in Sardegna e un turista napoletano 52enne in Calabria, oltre a diversi intossicati. Nelle due regioni sono scattati i protocolli del ministero della Salute. La donna aveva mangiato guacamole in un chiosco nel cagliaritano. A Diamante, nel Cosentino, sotto accusa i panini comprati in un truck food dall'uomo e da altre 12 persone, finite in ospedale, 9 delle quali in terapia intensiva.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri