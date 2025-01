Bologna, 84enne riceve una casa dopo aver vissuto 7 mesi in aeroporto: "Temo di dover tornare in strada"

Dopo aver vissuto sette mesi nell'area check in dell'aeroporto di Bologna, oggi ha un vero appartamento, con un letto, un bagno, una cucina e il calore di una casa... ma la serenità ritrovata non durerà a lungo. Arnaldo, 84 anni, teme di perdere la sua abitazione e tornare per strada. Dopo aver perso la pensione sociale e aver vissuto per mesi al Terminal dell'aeroporto Marconi, dormendo in un sacco a pelo, aveva finalmente trovato una casa al quartiere Pratone di Bologna, grazie all'ospitalità di un benefattore. Tra, poco però, dovrà lasciare quell'appartamento e non ha idea di dove andare. "Dovrò andarmene, spero che qualcuno mi aiuti a trovare casa...", l'appello ai microfoni del TG4.