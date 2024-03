Bologna, pensionato di 83 anni vive in aeroporto

In collegamento con "Mattino Cinque News" Arnaldo, pensionato di 83 anni, racconta di vivere nell'aeroporto di Bologna a causa dell'affitto insostenibile. "Abitavo in un appartamento in provincia di Modena ma con la pensione sociale non riuscivo a vivere e a pagare l'affitto così da luglio vivo qui. Ho avuto un percorso scellerato ma poi ho pensato di venire in aeroporto dove ho trovato di tutto e di più ma anche tanta gente buona nei miei confronti: dall'addetto alle pulizie alle hostess di terra, mi aiutano tutti".

"Pagavo 350 euro di affitto e la mia pensione sociale è di 586 euro - prosegue Arnaldo, consulente vinicolo in pensione - sicuramente questa non è la scelta giusta ma vivo anche un po' di fantasia, sono fuori dalle regole. La notte riesco a fare dei riposini e la mattina faccio colazione al bar, sto bene qui, tutti mi vogliono bene e mi sento coccolato ma mi manca una casa". Nella giornata di ieri sono stati allertati anche i servizi sociali che hanno garantito al pensionato, per il momento, due notti in un albergo.