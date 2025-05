Bisceglie, Michele e Pasquale: una storia di solidarietà

"Quando mi si è presentata la possibilità di assistere Pasquale, che è il mio vicino di casa di 83 anni ed è una persona straordinaria, ho detto subito di sì". Maurizio Altomonte, 52 anni, ex militare del battaglione san Marco, è su una sedia a rotelle per sclerosi multipla. "Ormai riesco a camminare pochissimo e ricorro quasi sempre alla sedia a rotelle". Eppure non si è arreso, ma ha fatto della sua vita, una testimonianza di vera forza tanto da aver ricevuto un attestato di merito dal comune dove abita, Bisceglie, in Puglia.