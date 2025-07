Bimbo ritrovato, resta il mistero di quelle 36 ore tra i rovi

Allen sta bene ed è stato dimesso dall’ospedale di Imperia dove era stato ricoverato domenica mattina. Ora lui e la sua famiglia potranno lasciarsi definitivamente alle spalle quelle 36 ore di angoscia. Ore trascorse da quando il piccolo di 5 anni si è allontanato dal campeggio dove stava trascorrendo qualche giorno di vacanza a Ventimiglia a quando è stato finalmente ritrovato da un volontario della Protezione civile in un casolare a meno di un chilometro e mezzo dal camping. La Procura di Imperia prosegue nelle indagini per chiarire cosa sia successo in quelle 36 ore. C’è un indagato, per omissione di soccorso. Si tratta di Pierluigi Dellano, l’ultimo a vedere il piccolo, venerdì.