Bimba scomparsa da Firenze due anni fa, la madre: "Kata è stata venduta"

"L'idea che mi sono fatta io è che mia figlia sia stata portata via e sia stata venduta. Perché non avere traccia, non avere niente, neanche una chiamata, mi fa pensare questo". A parlare così è la mamma di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa a Firenze il 10 giugno 2023 dall'Hotel Astor, occupato abusivamente. Ricerche e indagini finora non hanno dato risultati. Davanti allo stesso hotel, oggi all'asta, un presidio voluto dall'associazione Penelope per le famiglie delle persone scomparse, perché nessuna bambina può essere dimenticata.