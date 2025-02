Bimba sbranata dal pitbull, giallo ad Acerra

Alla testa e al viso ci sono delle lesioni. Ma solo il sopralluogo in questo appartamento di Acerra potrà permettere al medico legale di fare luce su come sia morta Giulia, la bimba di nove mesi assalita, secondo una prima ipotesi, da Tyson, il pitbull di famiglia. La bimba avrebbe anche delle contusioni al collo che, però, non sarebbe rotto.



Il sopralluogo servirà anche per capire se la bimba fosse davvero sul letto matrimoniale, come raccontato in un secondo momento dal padre Vincenzo Loffredo e se poi sia caduta da sola, ferendosi alla tempia. Ipotesi non escluse è che il cane possa averla trascinata giù dal letto e poi morsa. Oppure che la piccola fosse altrove, non sul letto, magari tra le braccia del papà.