Cronaca
IL TRAGUARDO

Bici lanciata dai Murazzi, il ragazzo colpito si laurea in Medicina

Quella di Mauro Glorioso non è solo la discussione di una tesi: è una storia di forza e resilienza

di Simone Cerrano
07 Nov 2025 - 12:42
01:30 

Quella di Mauro Glorioso non è solo la discussione di una tesi di laurea in Medicina: è una storia di straordinaria forza e resilienza. Nella notte tra il 20 e il 21 gennaio del 2023 il ragazzo palermitano, studente fuori sede a Torino, è stato preso in pieno da un una pesante bicicletta elettrica lanciata da una banda di balordi dalla balconata dei Murazzi. Ora ha 26 anni e alle Molinette di Torino è stato proclamato dottore magistrale in Medicina e Chirurgia.

