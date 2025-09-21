Bici elettriche truccate e c'è chi toglie anche i pedali

Sfrecciano oltre i 40 chilometri all'ora, due giovani, a bordo di una bici elettrica truccata. Questo video è stato girato a Verona da un automobilista ed è l'ennesimo caso di un fenomeno che preoccupa in tutta Italia. C'è chi arriva addirittura a togliere anche i pedali. Bici potenti come moto, ma senza targa, senza assicurazione, senza casco. Il fenomeno riguarda tutto il Paese. A lanciare l'allarme è Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona e referente viabilità dell'Anci, l'associazione che rappresenta i comuni italiani. La legge fissa un limite: 25 chilometri orari. Ma le bici truccate arrivano a 60. Più veloci di un vecchio Ciao. Le polizie locali, da Nord a Sud, hanno moltiplicato i sequestri.