Bergoglio, Wojtyla, Montini: tutti i Papi nel mirino

Odio religioso e fanatismo: i Papi sono sempre stati uno dei grandi bersagli di veri o presunti attentatori. A volte sono solo avvertimenti per propaganda, altre volte i pontefici finiscono nel mirino di squilibrati o di uomini che agiscono per una volontà politica o per l'appunto religiosa. San Paolo VI rischiò per ben due volte di essere ucciso: la più famosa a Manila nel 1970 quando un pittore boliviano vestito da prete lo colpì con un pugnale al collo e al petto. Il Papa fu salvato dal suo segretario e da monsignor Marcinkus, all'epoca organizzatore dei viaggi papali. Montini con l'abito bianco macchiato di sangue proseguì il suo giro tra i fedeli, senza preoccuparsi troppo di quanto accaduto.