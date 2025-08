Bergamo, via Maj: la difficile convivenza tra negozianti e senzatetto

Vivere nella paura. E' quotidianità per chi vive in via Maj a Bergamo. Da quando è stata sgomberata la zona della stazione, molti senzatetto e tossicodipendenti si sono spostati di pochi metri, e questa strada ora è diventata terra di nessuno. Negozianti e residenti sono esasperati. In un locale della zona, fino a poco tempo fa, si dava una mano a tutti. Colazioni offerte, bagno aperto. Ora non più: è troppo pericoloso.