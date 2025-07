Bergamo, smantellata una rete di trafficanti sulla "rotta Balcanica"

Quattro persone arrestate e cinque deferite in stato di libertà: è questo il bilancio dell'operazione "Yolcu" condotta dai poliziotti della squadra mobile della questura di Bergamo e coordinata dalla procura della Repubblica di Bergamo. Sono tutti cittadini di etnia curda residenti in provincia e responsabili a vario titolo del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante della transnazionalità, nonché del reato di riciclaggio. Durante la mattinata sono state effettuate anche perquisizioni e sequestri, presso le abitazioni e le pertinenze degli indagati, tra cui tre veicoli utilizzati per il trasporto dei clandestini.