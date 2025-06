Bari, sirene in lutto per il Brigadiere caduto: l'omaggio di Carabinieri e Polizia

Un omaggio commosso quello che si è levato dalle strade di Bari, dove carabinieri e poliziotti hanno fatto risuonare contemporaneamente le sirene di decine di auto di servizio in memoria del brigadiere Carlo Legrottaglie. Il suono lamentoso ha attraversato i quartieri della città, creando un momento di raccoglimento collettivo che ha commosso cittadini e passanti.



L'iniziativa spontanea delle forze dell'ordine baresi rappresenta un gesto di profonda solidarietà verso un collega caduto in servizio, stroncato a 59 anni mentre inseguiva i rapinatori di un distributore di carburanti. Legrottaglie, originario di Ostuni e a poche settimane dalla pensione, era intervenuto con la sua pattuglia dopo la segnalazione della rapina. Durante l'inseguimento, prima in auto e poi a piedi, uno dei malviventi si è voltato e gli ha sparato, uccidendolo. Il brigadiere lascia la moglie, due figli e l'intera comunità dell'Arma che oggi piange la perdita di un servitore dello Stato.