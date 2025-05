Bari, pestaggio fuori dallo stadio: un uomo aggredito davanti al figlio

Un brutale pestaggio si è verificato fuori dallo stadio San Nicola di Bari, dove un uomo è stato aggredito da un gruppo di tifosi sotto gli occhi del figlio piccolo, che piangeva terrorizzato. L’uomo era tornato verso lo stadio per recuperare uno zaino, ma un gruppo gli ha impedito l’accesso, scatenando la violenza. Il video diffuso mostra calci e pugni anche mentre il bambino viene portato via in lacrime. La curva nord, che aveva lasciato lo stadio in segno di protesta, si è dissociata: “Siamo estranei ai fatti e condanniamo l’accaduto”.