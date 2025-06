Barca a fuoco fuori da porto Procida, in salvo i 12 a bordo

Un motoscafo di circa 8 metri di lunghezza è andato a fuoco a Procida ma i suoi 12 occupanti sono stati tratti tutti in salvo e condotti a terra. Il natante si trovava alla fonda a poca distanza del porto principale isolano di Marina Grande quando, per cause ancora sconosciute, il fuoco è divampato a bordo generando una alta colonna di denso fumo nero visibile anche dalla terraferma. Il motoscafo in pochi minuti è stato divorato dalle fiamme ed alcune delle barche ormeggiate nelle vicinanze si sono avvicinate per prestare soccorso ai dodici passeggeri a bordo. Poco dopo è arrivata sul posto la motovedetta Cp 807 della Capitaneria di porto di Ischia che, sotto il coordinamento radio della Direzione marittima di Napoli, ha monitorato la situazione ed imbarcato uno degli occupanti del motoscafo; gli altri 11 sono stati soccorsi e presi a bordo da altre imbarcazioni da diporto presenti in zona. Sul luogo sta arrivando anche una vedetta dei vigili del fuoco anche se, a breve, il motoscafo ormai divorato dal fuoco rischia di affondare da un momento all'altro.