Auto pirata a Milano, scontro politico sul campo rom

Torna a invocare la ruspa Matteo Salvini: "Campo rom da sgomberare subito e poi radere al suolo dopo anni di furti e violenze - scrive sui social - pseudo 'genitori' da arrestare e patria potestà da annullare". Poi aggiunge: "Sindaco Sala e sinistre, ci siete?". Il primo cittadino di Milano replica a stretto giro: "Trovo vergognoso speculare sulla morte di una persona", ribatte. E snocciola i dati sul contrasto agli insediamenti abusivi. Gli risponde indirettamente il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara: "Vergognoso è solo non fare nulla lasciando che minorenni crescano nel degrado, nella illegalità e nella assenza di istruzione".