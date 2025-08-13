Logo Tgcom24
Auto pirata a Milano, scontro politico sul campo rom

Salvini: "Da sgomberare subito e poi radere al suolo dopo anni di furti e violenze, pseudo 'genitori' da arrestare e patria potestà da annullare". Poi aggiunge: "Sindaco Sala e sinistre, ci siete?". Il primo cittadino di Milano replica a stretto giro

di Alessandro Tallarida
13 Ago 2025 - 13:14
01:32 

Torna a invocare la ruspa Matteo Salvini: "Campo rom da sgomberare subito e poi radere al suolo dopo anni di furti e violenze - scrive sui social - pseudo 'genitori' da arrestare e patria potestà da annullare". Poi aggiunge: "Sindaco Sala e sinistre, ci siete?". Il primo cittadino di Milano replica a stretto giro: "Trovo vergognoso speculare sulla morte di una persona", ribatte. E snocciola i dati sul contrasto agli insediamenti abusivi. Gli risponde indirettamente il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara: "Vergognoso è solo non fare nulla lasciando che minorenni crescano nel degrado, nella illegalità e nella assenza di istruzione".

