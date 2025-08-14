Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Il caso

Auto pirata a Milano, la versione dei quattro minori a bordo

"I freni non funzionavano bene e abbiamo colpito la signora. Poi abbiamo avuto paura e siamo scappati". È il racconto dei ragazzini agli agenti della polizia locale

di Gigi Sironi
14 Ago 2025 - 12:58
01:27 

"I freni non funzionavano bene e abbiamo colpito la signora. Poi abbiamo avuto paura e siamo scappati". È la versione che i quattro minori hanno dato agli agenti della polizia locale di Milano. Quello alla guida dell'auto che ha travolto e ucciso Cecilia De Astis ha 13 anni, era con altri due bambini di 11 e una ragazzina di 12.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri