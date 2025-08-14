Auto pirata a Milano, la versione dei quattro minori a bordo

"I freni non funzionavano bene e abbiamo colpito la signora. Poi abbiamo avuto paura e siamo scappati". È la versione che i quattro minori hanno dato agli agenti della polizia locale di Milano. Quello alla guida dell'auto che ha travolto e ucciso Cecilia De Astis ha 13 anni, era con altri due bambini di 11 e una ragazzina di 12.