Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
morta una 71enne

Auto pirata a Milano, i bambini potrebbero essere affidati a una comunità

I minori hanno raccontato di essere stati loro, la sera prima dell'incidente, a rubare la macchina dei turisti francesi

di Roberta Fiorentini
13 Ago 2025 - 20:53
01:29 

I bambini che erano nell'auto che ha travolto e ucciso a Milano Cecilia De Astis, pensionata 71enne, sono stati prelevati dalla polizia locale insieme alle loro madri e condotti al comando dei vigili urbani di Milano. I padri dei quattro sarebbero tutti in carcere per vari reati. I bambini, non imputabili perché minori di 14 anni, sono stati rimandati a casa. La procura ora dovrà valutare la loro "pericolosità sociale". Potrebbero essere affidati a una comunità.
 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri