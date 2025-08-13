Auto pirata a Milano, i bambini potrebbero essere affidati a una comunità

I bambini che erano nell'auto che ha travolto e ucciso a Milano Cecilia De Astis, pensionata 71enne, sono stati prelevati dalla polizia locale insieme alle loro madri e condotti al comando dei vigili urbani di Milano. I padri dei quattro sarebbero tutti in carcere per vari reati. I bambini, non imputabili perché minori di 14 anni, sono stati rimandati a casa. La procura ora dovrà valutare la loro "pericolosità sociale". Potrebbero essere affidati a una comunità.

