Attentato alla Sinagoga di Roma, presa la "mente" dopo 40 anni

A Roma c'è una piazza che porta il nome di un bambino: Stefano Gaj Tachè. Aveva solo 2 anni quando il 9 ottobre del 1982 perse la vita in un attentato alla Sinagoga di Roma. Un commando di cinque terroristi palestinesi aprì il fuoco con mitra e bombe a mano sui fedeli che uscivano dal tempio. Una vittima, 37 feriti e un solo responsabile identificato con certezza: Osama Abdel Al Zomar. Arrestato in Grecia ha poi trovato rifugio in Libia. Nelle ultime ore però c'è stato un altro fermo: le autorità palestinesi in Cisgiordania hanno arrestato Hicham Harb, 70 anni, vero nome Mahmoud Khader Abed Adra. È considerato la mente non solo dell'attentato alla Sinagoga di Roma, ma anche di un altro in un ristorante ebraico a Parigi il 9 agosto sempre del 1982: 6 vittime e 22 feriti. Ricercato dal 2015, su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale perché i giudici francesi lo avevano rinviato a giudizio per omicidio e tentato omicidio, mentre la Procura di Roma lo ha indagato nel 2023 per l'attentato alla Sinagoga.