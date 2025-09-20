Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Era Ricercato dal 2015

Attentato alla Sinagoga di Roma, presa la "mente" dopo 40 anni

Abed Adra era ricercato dal 2015, per la Procura coordinò l'assalto al Ghetto in cui morì il piccolo Stefano Gaj Taché

di Alessandro Tallarida
20 Set 2025 - 12:49
01:30 

A Roma c'è una piazza che porta il nome di un bambino: Stefano Gaj Tachè. Aveva solo 2 anni quando il 9 ottobre del 1982 perse la vita in un attentato alla Sinagoga di Roma. Un commando di cinque terroristi palestinesi aprì il fuoco con mitra e bombe a mano sui fedeli che uscivano dal tempio. Una vittima, 37 feriti e un solo responsabile identificato con certezza: Osama Abdel Al Zomar. Arrestato in Grecia ha poi trovato rifugio in Libia. Nelle ultime ore però c'è stato un altro fermo: le autorità palestinesi in Cisgiordania hanno arrestato Hicham Harb, 70 anni, vero nome Mahmoud Khader Abed Adra. È considerato la mente non solo dell'attentato alla Sinagoga di Roma, ma anche di un altro in un ristorante ebraico a Parigi il 9 agosto sempre del 1982: 6 vittime e 22 feriti. Ricercato dal 2015, su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale perché i giudici francesi lo avevano rinviato a giudizio per omicidio e tentato omicidio, mentre la Procura di Roma lo ha indagato nel 2023 per l'attentato alla Sinagoga.

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri