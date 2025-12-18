Askatasuna Story, il centro sociale da 30 anni a Torino

Trent'anni di lotte, contestazioni e violenze, sempre sotto l'ombrello di quel nome per i più incomprensibile. Askatasuna: "libertà" in lingua basca. Nel 1996 a Torino occupano l'ex casermetta reale di viale Regina Margherita 47. Due anni dopo mettono a ferro e fuoco il centro della città durante una manifestazione a sostegno di tre anarchici. E' l'alba di un scontro con le istituzioni che avrà nella violenza il principale mezzo di comunicazione. Lo dimostrano partecipando ai disordini del G8 di Genova e anni dopo ai G7 di torino. In Val di Susa sono l'anima di una guerriglia che da più di 20 anni ha come obiettivo i cantieri della Tav...