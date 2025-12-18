Logo Tgcom24
Cronaca
Askatasuna, ancora scontri in serata a Torino tra agenti e i manifestanti

Attivisti in corteo lanciano petardi, la polizia risponde con gli idranti

18 Dic 2025 - 19:39
00:31 
askatasuna
torino
scontri
