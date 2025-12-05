Arezzo, uccise il vicino che gli demoliva la casa con una ruspa: assolto

Le lacrime e l'abbandono in un abbraccio liberatorio. Per Sandro Mugnai l'assoluzione è la fine di un incubo durato quasi 3 anni, da quando il 5 gennaio 2023 sparò al suo vicino di casa Gezim Dodoli, 59 anni, togliendogli la vita mentre a bordo di una ruspa era entrato nel cortile della sua casa per tentare di abbatterla.