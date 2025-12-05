Arezzo, uccise il vicino che gli demoliva la casa con una ruspa: assolto

I giudici della corte d'assise di Arezzo hanno deciso che non sussistono gli estremi per una condanna riconoscendo a Mugnai di aver agito per difendere se stesso e i suoi familiari da una minaccia, un pericolo imminentedi Gigi Sironi
Le lacrime e l'abbandono in un abbraccio liberatorio. Per Sandro Mugnai l'assoluzione è la fine di un incubo durato quasi 3 anni, da quando il 5 gennaio 2023 sparò al suo vicino di casa Gezim Dodoli, 59 anni, togliendogli la vita mentre a bordo di una ruspa era entrato nel cortile della sua casa per tentare di abbatterla.
Il pubblico ministero aveva chiesto per l'artigiano aretino di 56 anni una condanna a 4 anni riqualificando l'accusa di omicidio volontario in eccesso colposo di legittima difesa, invece i giudici della corte d'assise di Arezzo hanno deciso che non sussistono gli estremi per una condanna riconoscendo a Mugnai di aver agito per difendere se stesso e i suoi familiari da una minaccia, un pericolo imminente.