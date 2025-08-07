Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Nel quartiere San Siro

Antisemitismo a Milano, svastiche sulla porta di un appartamento

La procura aprirà un fascicolo per propaganda e istigazioni a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa

07 Ago 2025 - 19:36
01:24 

Un simbolo d'odio, usato per intimidire e segnalare la presenza di una famiglia ebrea. Milano, periferia sud-ovest, quartiere san Siro. Due donne si sono trovate sulla porta del proprio appartamento, all'interno di un palazzo, due svastiche incise, scritte ingiuriose e minaccie di morte. Un messaggio chiaro e preciso, di qualcuno che le conosce e che sapeva quando sarebbero state fuori casa così da poter incidere la porta blindata senza farsi scoprire.

video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri