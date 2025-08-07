Antisemitismo a Milano, svastiche sulla porta di un appartamento

Un simbolo d'odio, usato per intimidire e segnalare la presenza di una famiglia ebrea. Milano, periferia sud-ovest, quartiere san Siro. Due donne si sono trovate sulla porta del proprio appartamento, all'interno di un palazzo, due svastiche incise, scritte ingiuriose e minaccie di morte. Un messaggio chiaro e preciso, di qualcuno che le conosce e che sapeva quando sarebbero state fuori casa così da poter incidere la porta blindata senza farsi scoprire.