Ancora disordini No Tav, Meloni: "Saranno puniti con fermezza"

Pietre e bombe carta dei No Tav contro le forze dell'ordine: l'autostrada Torino-Bardonecchia, bloccata dalle fiamme, è stata chiusa per diverse ore. La marcia contro "i cantieri della devastazione", così definiti dagli attivisti che si oppongono alla Torino-Lione in Val di Susa, si è trasformata in violenza. La premier Giorgia Meloni: "Atti vergognosi, saranno puniti con fermezza".