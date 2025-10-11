Ancora cortei pro-Pal nonostante la pace

L'accordo del 9 ottobre non è bastato: i decibel della protesta restano altidi Paolo Scarlata
Netanyahu "il nuovo Hitler, Meloni la sua "complice" con chiari riferimenti storici in corteo, all'insegna del "Blocchiamo tutto". Milano, Torino, Firenze, Bologna non si ferma la mobilitazione dei pro-Pal, della Global Sumud Flotilla e di alcune sigle sindacali e della sinistra. Dal 29 settembre al 5 ottobre sono state 330 le manifestazioni sul territorio nazionale, per la gran parte a sostegno della causa palestinese e contro Israele, con annesse critiche al governo italiano. In quella settimana Gaza veniva ancora bombardata. Ma l'accordo del 9 ottobre, con la fine delle ostilità e la speranza di una pace duratura, evidentemente non è bastato. E i decibel della protesta restano alti.