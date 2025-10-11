Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
DA MILANO A BOLOGNA

Ancora cortei pro-Pal nonostante la pace

L'accordo del 9 ottobre non è bastato: i decibel della protesta restano alti

di Paolo Scarlata
11 Ott 2025 - 19:21
01:48 

Netanyahu "il nuovo Hitler, Meloni la sua "complice" con chiari riferimenti storici in corteo, all'insegna del "Blocchiamo tutto". Milano, Torino, Firenze, Bologna non si ferma la mobilitazione dei pro-Pal, della Global Sumud Flotilla e di alcune sigle sindacali e della sinistra. Dal 29 settembre al 5 ottobre sono state 330 le manifestazioni sul territorio nazionale, per la gran parte a sostegno della causa palestinese e contro Israele, con annesse critiche al governo italiano. In quella settimana Gaza veniva ancora bombardata. Ma l'accordo del 9 ottobre, con la fine delle ostilità e la speranza di una pace duratura, evidentemente non è bastato. E i decibel della protesta restano alti.

video evidenza
gaza
corteo pro-palestina