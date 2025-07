Ancona, si spaccia per maresciallo e tenta di truffare una 99enne: arrestato in flagranza

Mentre era in linea con la segnalante, la centrale operativa di Ancona ha attivato l'intervento di un equipaggio in abiti civili della Sezione Operativa. I militari, appostatisi quindi all'interno dell’abitazione della vittima, hanno atteso l'arrivo dell'esattore al quale la segnalante ha materialmente consegnato alcuni monili di scarso valore e una esigua somma di denaro; dinanzi alle perplessità dell'uomo, che reclamava per intero la somma pattuita al telefono, è scattato quindi l'intervento dei militari che l'hanno rapidamente bloccato. Il 24enne campano si è presentato presso l'abitazione dichiarando di essere la persona delegata dal tribunale per riscuotere l'importo dovuto "per risolvere la questione giudiziaria". La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. Nei confronti del riscossore è quindi scattato l'arresto in flagranza e l'uomo è stato ristretto per la notte in cella di sicurezza. In sede di convalida dell'arresto, il Tribunale di Ancona ha disposto a carico del soggetto la misura dell'obbligo di dimora nel comune di provenienza; contestualmente la locale questura ha emesso nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio dal comune di Ancona.