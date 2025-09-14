Logo Tgcom24
SUBITO POLEMICHE

Anche a Torino arrivano le pipe gratis per il crack

A differenza di Bologna, stavolta l'iniziativa non nasce dal Comune ma da alcuni residenti

di Rossella Ivone
14 Set 2025 - 20:09
Prima Bologna, ora Torino. Le pipe gratuite per il consumo di crack, potente stupefacente derivato dalla cocaina e assunto per inalazione, potrebbero arrivare presto anche sotto la Mole, in particolare nel quartiere di San Salvario, da anni ostaggio dei pusher. Il progetto, che pare sia prossimo alla partenza, a differenza di quello bolognese non nasce da un'iniziativa del Comune, ma di alcuni residenti.

