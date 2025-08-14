Altra strage di migranti al largo di Lampedusa

Le vittime sono almeno 27, mentre i"superstiti sarebbero circa 60."La procura di Agrigento ha aperto una indagine per naufragio colposodi Federica Terrana
Due barconi carichi di migranti si sono ribaltati al largo di Lampedusa: le vittime sono almeno 27. Fra i primi cadaveri recuperati in mare dai soccorritori e portati sull'isola, ci sono quelli di una neonata di un anno e mezzo, di due uomini adulti, due donne e tre adolescenti (due maschi e una femmina). Altri due cadaveri sarebbero rimasti incastrati all'interno di uno dei due barconi. I superstiti sarebbero circa 60. Risultano invece disperse tra le 20 e le 40 persone.
Sono stati proprio i sopravvissuti a riferire che le imbarcazioni erano due (inizialmente si pensava solo a una). Si presume che a bordo delle imbarcazioni ci fossero tra le 100 e le 105 persone di cittadinanza egiziana, somala, pakistana e sudanese. Tra le vittime c'è anche il padre della bambina, mentre la madre è sopravvissuta. Tra i 60 superstiti risultano anche 5 minori non accompagnati. Tra i dispersi ci sarebbero molti ragazzi. La procura di Agrigento ha aperto una indagine per naufragio colposo.
