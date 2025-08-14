Altra strage di migranti al largo di Lampedusa

Due barconi carichi di migranti si sono ribaltati al largo di Lampedusa: le vittime sono almeno 27. Fra i primi cadaveri recuperati in mare dai soccorritori e portati sull'isola, ci sono quelli di una neonata di un anno e mezzo, di due uomini adulti, due donne e tre adolescenti (due maschi e una femmina). Altri due cadaveri sarebbero rimasti incastrati all'interno di uno dei due barconi. I superstiti sarebbero circa 60. Risultano invece disperse tra le 20 e le 40 persone.