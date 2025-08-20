Logo Tgcom24
MEDICINA E REALTÀ VIRTUALE

Alle Molinette di Torino un paziente "viaggia" ai Caraibi mentre viene operato

Un"visore 3D, a supporto"dell'anestesia locale, riduce"lo stress da sala operatoria

di Silvia Vada
20 Ago 2025 - 21:45
01:27 

Un visore 3D accompagna il paziente su una spiaggia dei Caraibi mentre, in anestesia locale, il laser compie il suo lavoro. All'ospedale delle Molinette di Torino hanno cominciato a realizzare con successo i primi interventi di terapia focale sul carcinoma prostatico. "Non ho vissuto il trauma e lo stress da sala operatoria avendo potuto fare l'operazione con questo visore", racconta un paziente. Ecco come funziona.

