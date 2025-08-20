Alle Molinette di Torino un paziente "viaggia" ai Caraibi mentre viene operato

Un"visore 3D, a supporto"dell'anestesia locale, riduce"lo stress da sala operatoriadi Silvia Vada
Un visore 3D accompagna il paziente su una spiaggia dei Caraibi mentre, in anestesia locale, il laser compie il suo lavoro. All'ospedale delle Molinette di Torino hanno cominciato a realizzare con successo i primi interventi di terapia focale sul carcinoma prostatico. "Non ho vissuto il trauma e lo stress da sala operatoria avendo potuto fare l'operazione con questo visore", racconta un paziente. Ecco come funziona.
