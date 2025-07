Alla Primiero Dolomiti Marathon anche l'82enne Fiorenza Simion

La passione non ha età e Fiorenza Simion lo dimostra ogni volta che si allaccia le scarpe da corsa. A 82 anni, l'atleta trentina si è presentata al via di uno degli eventi più attesi dell'estate dagli amanti della corsa: la Primiero Dolomiti Marathon, che ha festeggiato la decima edizione. La nonnina sportiva non ne ha saltata nemmeno una.