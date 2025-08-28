Logo Tgcom24
Al via la prima funivia per le mele al mondo

"La nuova Funivia"è un esempio di come i fondi del Pnrr possano rendere le aziende protagoniste della transizione energetica senza considerarle nemiche dell'ambiente", ha dichiarato il Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida

28 Ago 2025 - 13:45
In Trentino entra in servizio la prima funivia per le mele al mondo. L'impianto in Val di Non, lungo 1,3 km, eviterà oltre 5.000 viaggi in camion. Ora le mele appena colte possono essere trasportate in funivia: ha infatti compiuto il suo primo viaggio l'avveniristico impianto a fune ideato da Melinda per collegare una delle sale di lavorazione di Predaia con le celle ipogee nel cuore della miniera di Rio Maggiore, a 900 metri dall'ingresso delle cave, a circa 575 metri sul livello del mare.

