Ai"margini dell'aeroporto di Orio al Serio auto abbandonato utilizzate come rifugio

La testimonianza di un uomo che dorme in una vettura da sette anni

di Gigi Sironi
05 Ott 2025 - 21:20
01:51 

Gli estremi del parcheggio P3 dell'aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, si sono trasformati in un cimitero di auto abbandonate, che qualcuno utilizza come rifugio per la notte.

