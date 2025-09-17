Accoltella un 14enne al petto: minore arrestato per tentato omicidio

Tentato omicidio fra ragazzini stranieri a Castel San Pietro Terme, nel Bolognese. Secondo le prime ricostruzioni, un 14enne - mentre si trovava in un parco pubblico con altri ragazzini, tutti minori - sarebbe stato avvicinato da un coetaneo e, senza apparente motivo, lo ha colpito con tre fendenti al petto e all'addome, per poi dileguarsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. È in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.