Accoltella un 14enne al petto: minore arrestato per tentato omicidio

Tentato omicidio fra ragazzini stranieri a Castel San Pietro Terme, nel Bolognese. Secondo le prime ricostruzioni, un 14enne - mentre si trovava in un parco pubblico con altri ragazzini, tutti minori - sarebbe stato avvicinato da un coetaneo e, senza apparente motivo, lo ha colpito con tre fendenti al petto e all'addome, per poi dileguarsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. È in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.
Il presunto aggressore è riuscito a scappare vagando per quasi tre ore prima di essere intercettato e bloccato dai carabinieri di Imola: aveva ancora la lama infilata nella cintura dei pantaloni, un grande coltello da cucina. Disarmato e identificato, il giovane, dopo una serie di accertamenti e dopo che i genitori erano stati informati dell'accaduto, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni, tra i quali i compagni di gioco del ragazzino, bersaglio di una violenza finora inspiegabile.
