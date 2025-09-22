Logo Tgcom24
A Vicenza 79enne legata, picchiata e rapinata in casa

I fatti a Marostica: aggredito anche il figlio di 48 anni

22 Set 2025 - 14:51
01:29 

"Chiuso per un po' di tempo per motivi familiari", ha scritto sulla porta d'ingresso della sua panetteria a Marostica, in provincia di Vicenza, ma i motivi sono ben più gravi. Il titolare del negozio è stato rapinato e aggredito con brutalità in casa. "Mi sono saltati addosso, sono stato trasportato come un sacco di patate, nessuna pietà". I due malviventi non si sono fermati neppure di fronte alla madre. L'hanno legata e malmenata. Ad aprire la porta, è stato proprio il panettiere, 48 anni, raggirato con uno stratagemma e poi immobilizzato nel seminterrato. La banda è salita al piano superiore e davanti all'anziana terrorizzata non ha avuto alcuna esitazione. Erano lì con l'unico scopo di portare via quanto più denaro possibile in contanti. E ci sono riusciti scappando con un bottino ancora imprecisato, probabilmente l'incasso degli ultimi giorni. La madre, trasportata in codice rosso all'ospedale di Vicenza, resta in terapia intensiva.

