A Senigallia vinti 5 milioni di euro al "gratta e vinci"

Per gli amanti delle coincidenze non è certo un caso che in un bar che si chiama "Sogno" viene realizzata una maxi-vincita. In questo locale, situato all'interno di un centro commerciale a Senigallia, in provincia di Ancona, è entrato un cliente come un altro che, forse assonnato, insieme al primo caffè della giornata ha preso anche un "gratta e vinci". Un gesto come un altro che gli ha però cambiato la vita, realizzando il sogno di molti: con una schedina da 20 euro, ne ha vinti 5 milioni. Impossibile risalire all'identità del giocatore ora milionario, più facile immaginarsi cosa fare al posto suo adesso.