A San Giuliano Milanese è caccia alla lepre

"Dalle 9 qui hanno transennato il parco e hanno fatto partire una sparatoria di due ore per ammazzare conigli". Chi abita accanto al parco dei Giganti di San Giuliano Milanese racconta così quello che è successo. C'è chi, affacciandosi alla finestra e vedendo i giardini blindati dai carabinieri, ha pensato a un omicidio. Poi una nota del Comune ha chiarito la situazione: si stava attuando il piano di contenimento delle lepri, a colpi di fucile.