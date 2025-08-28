Logo Tgcom24
A San Giuliano Milanese è caccia alla lepre

Attuato nel parco il piano di contenimento degli animali voluto dal Comune

di Luca Amodio
28 Ago 2025 - 20:20
01:43 

"Dalle 9 qui hanno transennato il parco e hanno fatto partire una sparatoria di due ore per ammazzare conigli". Chi abita accanto al parco dei Giganti di San Giuliano Milanese racconta così quello che è successo. C'è chi, affacciandosi alla finestra e vedendo i giardini blindati dai carabinieri, ha pensato a un omicidio. Poi una nota del Comune ha chiarito la situazione: si stava attuando il piano di contenimento delle lepri, a colpi di fucile.

