A Roma parchi e monumenti diventano... bagni e discariche

Ben 400 insediamenti abusivi censiti soltanto nei primi mesi del 2025, tra baracche a due passi dai Fori imperiali, fontane trasformate in docce e lavandini e turisti che passeggiano, spesso increduli, tra la Domus Aurea e le tendopoli. Tutto questo avviene a Roma, dove persino la scalinata della Salita dei Borgia - qui, secondo la leggenda, venne assassinato il re Servio Tullio - diventa preda dei bivacchi. Un problema non solo delle periferie, ma anche del centro storico, dove parchi e monumenti dal valore inestimabile vengono utilizzati come fossero bagni pubblici o discariche.