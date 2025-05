A Roma panchine del bus hi-tech, ma solo in centro

"Eterna" è il nome scelto per la nuova pensilina super tecnologica di Roma Capitale. La struttura è fatta di superfici trasparenti, che consentono di ripararsi da sole e intemperie, ma anche di trasformare l'attesa da passiva ad attiva grazie alle prese di ricarica Usb e a un touchscreen con servizi innovativi: oltre a conoscere l'orario previsto di arrivo dei mezzi e ad avere informazioni sulla mobilità in tempo reale, è possibile, ad esempio, avere notizie sui siti culturali nelle vicinanze e sugli eventi in città, organizzare il proprio spostamento e persino comunicare in tempo reale con Atac. Si parla di 435 nuove pensiline e 405 nuove paline digitali; la riqualificazione di 1.400 pensiline esistenti, 8.200 paline, per un totale di oltre 9.600 impianti riqualificati. Ma nelle periferie l'attesa del bus è su sedie di fortuna.