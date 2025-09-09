Logo Tgcom24
A Roma il pastificio degli ultimi

Il progetto di suor Novella nel quartiere Testaccio

di Emanuela Vernetti
09 Set 2025 - 19:42
01:32 

A Roma nel cuore di Testaccio c'è un laboratorio dove il profumo della pasta sa di speranza. Si chiama "Tortellini e dintorni" ed è diretto da suor Novella, che aiuta i ragazzi delle periferie, e non solo, a diventare grandi con le mani in pasta.

