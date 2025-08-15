Logo Tgcom24
Cronaca
500 ospiti

A Roma Ferragosto solidale con la Comunità di Sant'Egidio

Nella Capitale cinquecento ospiti tra anziani soli, famiglie in difficoltà, senza fissa dimora, migranti e rifugiati, mentre a Milano c'è la cena della Caritas

di Beatrice Bortolin
15 Ago 2025 - 18:54
01:32 

Anziani soli, famiglie in difficoltà, senza fissa dimora, migranti e rifugiati. A loro è dedicato il pranzo solidale di ferragosto, organizzato come ogni anno a Roma dalla Comunità di Sant'Egidio. Cinquecento gli ospiti, ma ogni anno cresce il numero delle richieste. "C'è stato un incremento, che come rimandano anche i dati nazionali sui tassi di povertà e di bisogno delle famiglie, si riscontra anche qua", afferma Gian Matteo Sabatino di Sant'Egidio. Tra le decine di volontari, ci sono anche ragazzi delle superiori, qualcuno arriva dal nord Italia con un campo scuola della parrocchia. E ci sono tanti stranieri, che anni prima erano stati aiutati e oggi vogliono dare una mano. Alcuni arrivati con i corridoi umanitari. A Milano, invece, la Caritas organizza la cena solidale di Ferragosto.

