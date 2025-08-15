A Roma Ferragosto solidale con la Comunità di Sant'Egidio

Anziani soli, famiglie in difficoltà, senza fissa dimora, migranti e rifugiati. A loro è dedicato il pranzo solidale di ferragosto, organizzato come ogni anno a Roma dalla Comunità di Sant'Egidio. Cinquecento gli ospiti, ma ogni anno cresce il numero delle richieste. "C'è stato un incremento, che come rimandano anche i dati nazionali sui tassi di povertà e di bisogno delle famiglie, si riscontra anche qua", afferma Gian Matteo Sabatino di Sant'Egidio. Tra le decine di volontari, ci sono anche ragazzi delle superiori, qualcuno arriva dal nord Italia con un campo scuola della parrocchia. E ci sono tanti stranieri, che anni prima erano stati aiutati e oggi vogliono dare una mano. Alcuni arrivati con i corridoi umanitari. A Milano, invece, la Caritas organizza la cena solidale di Ferragosto.