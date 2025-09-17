Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
NEL SALENTO

A Porto Cesareo un'estate all'insegna... dei party abusivi

Gli appuntamenti per il fine settimana vengono dati via chat e social

di Michela Pagano
17 Set 2025 - 19:24
01:27 

Barche ancorate al largo, musica a tutto volume e feste rigorosamente senza permessi. Siamo a Porto Cesareo, area marina protetta del Salento, dove l'estate non sempre è all'insegna del rispetto delle regole. Gli appuntamenti per il fine settimana vengono dati via chat e social: i partecipanti a ogni party non autorizzato arrivano fino a un centinaio. Le forze dell'ordine insieme agli uomini della Capitaneria di porto hanno intensificato i controlli, ma c'è chi vorrebbe misure più drastiche.

video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri