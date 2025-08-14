Logo Tgcom24
Cronaca
in salento

A Porto Cesareo turismo "cafone" con... tende

Le reazioni alle foto virali dell'"accampamento" abusivo sull'isolotto salentino

di Michela Pagano
14 Ago 2025 - 21:29
Prima una, verde, abbastanza capiente, con due sedie all’interno. Poi un'altra, identica, a pochi metri di distanza. Due grosse tende da campeggio per garantirsi il riparo dal sole cocente ed ecco che l'isolotto di Porto Cesareo, in Puglia, sul mare cristallino del Salento, quasi scompare. È l'ultima trovata dei turisti maleducati, denunciata sui social da chi quel posto lo ama e non sopporta vederlo deturpato. Le foto hanno suscitato immediatamente le reazioni degli utenti, alcuni increduli.

