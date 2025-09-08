Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
tradizione

A Pacentro (L'Aquila) la corsa degli zingari

Si ripete la tradizione nel borgo medievale abruzzese

di Lorenzo Pace
08 Set 2025 - 13:29
01:32 

Seicentosettanta metri di discesa, fra gli alberi e i sentieri rocciosi della Majella, in Abruzzo. Poi, la salita. La gloria, fra l'entusiasmo della gente, fino all'altare della chiesa, dove i 27 partecipanti arrivano al cospetto della statua della Maria Devota. Tutto, a piedi scalzi. È la Corsa Degli Zingari nel borgo medievale di Pacentro. È proprio nel medioevo che è nata la tradizione, che prende il nome dal dialetto del posto. Zingaro, infatti, è "colui che cammina a piedi nudi".

l'aquila

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri